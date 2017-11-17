Стала известна судьба проекта метро на Троещину

Об этом сообщает издание delo.ua.

Отмечается, что основной причиной является недостроенный Подольско-Воскресенский мост и ограничения Международного валютного фонда по предоставлению кредитной линии.

"Давайте говорить открыто. Этот проект сейчас сделать невозможно. Я не говорю, что сейчас нам не нужна четвертая ветка метро на Троещину, но есть две объективные причины (почему строительство сейчас невозможно начать)", — сказал чиновник.

Кстати, ориентировочная стоимость этого проекта — два млрд долларов.

Следующей причиной является, недостаточность средств, потому как есть ограничения Международного валютного фонда, которые составляют 550 млн долларов в год. Пока нет никаких договоренностей по этому проекту.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ветка столичного метрополитена будет иметь длину 18 километров. Она пройдет от аэропорта "Киев" до массива Троещина. Линия будет иметь 13 станций.