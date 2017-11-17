Стала известна судьба проекта метро на Троещину

По словам министра инфраструктуры по евроинтеграции и электронному управлению Виктора Довганя, есть причины которые мешают начать строительство новой ветки метро в Киеве.
Об этом сообщает издание delo.ua.
Отмечается, что основной причиной является недостроенный Подольско-Воскресенский мост и ограничения Международного валютного фонда по предоставлению кредитной линии.
"Давайте говорить открыто. Этот проект сейчас сделать невозможно. Я не говорю, что сейчас нам не нужна четвертая ветка метро на Троещину, но есть две объективные причины (почему строительство сейчас невозможно начать)", — сказал чиновник.
Кстати, ориентировочная стоимость этого проекта — два млрд долларов.
Следующей причиной является, недостаточность средств, потому как есть ограничения Международного валютного фонда, которые составляют 550 млн долларов в год. Пока нет никаких договоренностей по этому проекту.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", четвертая ветка столичного метрополитена будет иметь длину 18 километров. Она пройдет от аэропорта "Киев" до массива Троещина. Линия будет иметь 13 станций.