В столице задержан мужчина с самодельной бомбой

Данное устройство при этом оказалось начиненным металлическими шариками. Про это сообщили в пресс-службе ЧП Киева. Как стало известно – мужчина, увидев правоохранителей, начал заметно нервничать.

При его осмотре в рюкзаке обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, которое к тому же было начинено металлическими шариками. Киевлянин сказал, что нашел опасный предмет недавно и оставил себе. Для чего именно он его хранил, мужчина объяснить так и не смог.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО уже было уничтожено около 170-ти тысяч взрывоопасных предметов.