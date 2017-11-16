15:42 16.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП

Грузовик без тормозов в столице недавно спровоцировал масштабное ДТП.

В столице грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП

Кроме того, по итогам данной аварии возникла серьезная пробка в столице - на улице Лобановского. Такие данные распространил сайт dtp.kiev.ua. Согласно этому сообщению – масштабная авария произошла в столице на улице Лобановского 16-го ноября -  грузовик без тормозов влетел в четыре авто. Пострадал в итоге ребенок – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Литве в аварию попал автобус с детьми. По итогам данного ДТП пострадали сразу четыре человек. Инцидент зафиксирован около деревни Рингувеле. На момент ДТП в автобусе находился 31 ребенок. Пострадавшим на месте была оказана первая помощь.


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