В столице грузовик без тормозов спровоцировал масштабное ДТП

Кроме того, по итогам данной аварии возникла серьезная пробка в столице - на улице Лобановского. Такие данные распространил сайт dtp.kiev.ua. Согласно этому сообщению – масштабная авария произошла в столице на улице Лобановского 16-го ноября - грузовик без тормозов влетел в четыре авто. Пострадал в итоге ребенок – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в Литве в аварию попал автобус с детьми. По итогам данного ДТП пострадали сразу четыре человек. Инцидент зафиксирован около деревни Рингувеле. На момент ДТП в автобусе находился 31 ребенок. Пострадавшим на месте была оказана первая помощь.