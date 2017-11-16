В Киеве сотрудник российского посольства сбил на переходе женщину

Авария произошла в столичной Печерском районе. Женщина с травмами попала в больницу. Как сообщает столичная полиция, автомобиль на дипломатических номерах принадлежит посольству России.

За рулем машины также был сотрудник посольства. Скорая помощь увезла женщину 1959 года, которая переходила дорогу вместе с мужем и ребенком, в больницу. В нее закрытый переломом, а у девочки врачи диагностировали ушиб таза.

По словам пострадавших, водитель автомобиля предоставил им на месте первую помощь.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в ночь на четверг, 16 ноября, столкнулись три машины. В результате аварии пострадала женщина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла на Бориспольском шоссе.