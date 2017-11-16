09:32 16.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Под Киевом в аварию попали три машины, пострадала женщина

Под Киевом в ночь на четверг, 16 ноября, столкнулись три машины.

Под Киевом в аварию попали три машины, пострадала женщина

В результате аварии пострадала женщина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, авария произошла на Бориспольском шоссе.

По предварительным данным, Ford остановился из-за поломки. В него врезались Volkswagen и Renault. Приехавшая по вызову машина скорой помощь увезла пострадавшую в больницу. Сейчас полиция и следственно-оперативная группа устанавливают причины однородно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в среду поздно вечером, произошло столкновение двух иномарок. В результате аварии травмы получили три человека. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Щербакивского и Салютной. По неизвестным пока причина столкнулись Honda и Audi.


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