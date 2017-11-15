09:56 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179088:Polishuk

В Киеве возле автосалона у мужчины украли сто тысяч долларов - ВИДЕО

В Киеве во вторник, 14 ноября, возле автомобильного салона "Виннер Автомотив" неизвестный отобрали у мужчины сумку с деньгами.

В Киеве возле автосалона у мужчины украли сто тысяч долларов - ВИДЕО

Грабитель просто выхватил сумку, в которой находилось сто тысяч долларов и скрылся. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры.

Мужчина и женщина шли в салон, когда рядом с ними остановился легковой автомобиль. Из авто выскочили три человека в масках.

Мужчина тут же бросился бежать, держа перед собой сумку, а за ним погнались двое преступников. Они сбили жертву с ног и забрали сумку с собой.

Третий злоумышленник напал на женщину. Он попытался вырвать у нее из рук сумку, однако она оказала сопротивление и тогда он сбил женщину с ног и побежал к подельникам в автомобиль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепровском районе города Киев двое неизвестных похитили из автомобиля барсетку и сумку с деньгами. Потерпевший заявил, что в сумке был миллион гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив