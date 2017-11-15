В Киеве без тепла и горячей воды остаются 62 жилых дома

Это связано с аварией на теплосетях. Как сообщает компания "Киевэнерго", сейчас на всех этих объектах ведутся ремонтные работы.

Вместе с тем в компании пообещали, что до конца суток их теплоснабжение будет восстановлено. Также, по данным представителей компании, 79 жилых домов временно остаются без отопления из-за повреждения внутридомовых теплосетей, находящихся в зоне ответственности жилищно-эксплуатационных организаций.

Там также ведутся работы усилиями жилищно-эксплуатационных управлений, - пояснили в ведомстве, добавив, что в зоне ответственности "Киевэнерго", за исключением аварийных повреждений, отоплением обеспечены все жилые дома, детские сады, школы и медицинские учреждения, объекты социально-бытовой сферы, учебные заведения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве по причине аварийной ситуации, которая произошла недавно на теплотрассе, теплоснабжения лишились 48 жилых домов. Также отопление пропали в местном детсаду. Такие данные распространили представители Департамента ЖКХ Николаевского горсовета.