Столичная полиция задержала банду грабителей, укравших сумку с миллионом долларов - ФОТО

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было задержано пять участников этнической преступной группы, которые подозреваются в совершении дерзкого разбойного нападения возле столичного автомобильного салона на Оболони. Как сообщает в среду, 15 ноября, пресс-служба прокуратуры злоумышленники напали на мужчину и женщину возле салона, где они собирались купить автомобиль.

Бандиты угрозами и физическим насилием отобрали у них сумку. Однако уже через несколько часов злоумышленники были задержаны на территории Деснянского района столицы.

Все пятеро - уроженцы Республики Грузия. У задержанных при задержании было изъято четыре пистолета, большое количество патронов, денежные средства в сумме около 140 тысяч гривен, балаклавы и перчатки, средства для разбития стекла, вещество растительного происхождения, внешне похожее на наркотическое вещество каннабис, средства связи (мобильные телефоны и сим-карты, с помощью которых преступники общались между собой во время совершения преступления), пять различных номерных знаков на автомобиль и устройство черного цвета типа GPS-Трекер.

Всем задержанным сообщено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное группой лиц. Прокуратура также подготовила ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник, 14 ноября, возле автомобильного салона "Виннер Автомотив" неизвестный отобрали у мужчины сумку с деньгами. Грабитель просто выхватил сумку, в которой находилось сто тысяч долларов и скрылся. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры.