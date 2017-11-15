11:43 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала участницу Femen, которая подожгла декоративный трамвай у магазина Roshen

В столице полицейские задержали участницу Femen, которая подожгла декоративный трамвайчик возле магазина Roshen в Виннице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Полиция задержала участницу Femen, которая подожгла декоративный трамвай у магазина Roshen

Как сообщили в ведомстве, девушку-активистку задержали винницкие правоохранители в Киеве, 14 ноября.

Сейчас решается вопрос об объявлении 25-летней девушке о подозрении в совершении уголовного преступления за хулиганство и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

Также сотрудники правоохиранительных добавили, что за такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Виннице возле главного магазина Roshen активистка Femen подожгла декоративный трамвай. По всей видимости, девушке не понравилась надпись "Tram to offshore", которая была нарисована на уличном поезде. Как отмечается, акция в первую очередь послучила протесту так называемых "Райских документов", которые касаются президента Украины Петра Порошенко.


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