Кличко рассказал о закупке для столицы медоборудования

Оборудование для больниц покупают - чтобы киевляне получали хорошего качества медицинскую помощь, не хуже, чем в других странах. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко – в процессе инспекции Александровской клинической больницы.

Именно там отремонтирована часть помещений, а также было закуплено новое оборудование для рентген-эндоваскулярной хирургии. Известно, что в 2016-2017 годах на проведение ремонта для установки МРТ, а также на приобретение оборудования, из горбюджета было выделено 131 млн грн.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. для столичных медиков планировалось выделить дополнительно 150 млн грн.