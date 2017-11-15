Главная новогодняя елка будет украшена 3,6 км гирлянд

За главной елкой при этом будет создана инсталляция - амфитеатр под своего рода сказочным "звездным небом", которое будет состоять из 33 километров гирлянд. Об этом рассказали организаторы праздника - предприятие под названием "Инициативы столичные".

В сообщении говорится также, что елка будет каждый день светиться разными цветами, а в новогоднюю ночь также она заиграет всеми красками единовременно. А зажечь новогоднюю елку, которая будет располагаться на Софийской площади, намерены в День Святого Николая, 19-го декабря.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в КГГА сообщили, какой в этот раз будет новогодняя елка.