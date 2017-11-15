19:58 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Главная новогодняя елка будет украшена 3,6 км гирлянд

Главную новогоднюю елку Киева планируется украсить при помощи 3,6 километра неоновых гирлянд.

Главная новогодняя елка будет украшена 3,6 км гирлянд

За главной елкой при этом будет создана инсталляция - амфитеатр под своего рода сказочным "звездным небом", которое будет состоять из 33 километров гирлянд. Об этом рассказали организаторы праздника - предприятие под названием "Инициативы столичные".

В сообщении говорится также, что елка будет каждый день светиться разными цветами, а в новогоднюю ночь также она заиграет всеми красками единовременно. А зажечь новогоднюю елку, которая будет располагаться на Софийской площади, намерены в День Святого Николая, 19-го декабря.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в КГГА сообщили, какой в этот раз будет новогодняя елка.


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