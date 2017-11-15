Движение по Московскому мосту ограничат

Такие данные распространила пресс-служба администрации (КГГА). Согласно сообщению – 16-го ноября с 11-ти часов утра и до 18-ти часов вечера на столичном Московском мосту, ведущему через Днепр, ограничат передвижение транспорта.

Движение будет ограничено в первой полосе в сторону станции метрополитена "Петровка". Причина ограничений – проведение ремонта деформационного шва на данном мосту – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре 2017 г. было ограничено движение на ул. Телиги – по причине капитального ремонта.