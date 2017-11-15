18:52 15.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100179160:mysnichenko

Движение по Московскому мосту ограничат

Движение автотранспорта по столичному Московскому мосту будет частично ограничено в четверг, 16-го ноября. 

Движение по Московскому мосту ограничат

Такие данные распространила пресс-служба администрации (КГГА). Согласно сообщению – 16-го ноября с 11-ти часов утра и до 18-ти часов вечера на столичном Московском мосту, ведущему через Днепр, ограничат передвижение транспорта.

Движение будет ограничено в первой полосе в сторону станции метрополитена "Петровка". Причина ограничений – проведение ремонта деформационного шва на данном мосту – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в сентябре 2017 г. было ограничено движение на ул. Телиги – по причине капитального ремонта.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив