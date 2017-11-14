20:55 14.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева полиция эвакуирует людей из бизнес-центр, неизвестный сообщил о минировании - ФОТО

Неизвестный во вторник вечером, 14 ноября, сообщил о минировании бизнес-центр и торгово-развлекательного центра Gulliver в центре Киева.

В центре Киева полиция эвакуирует людей из бизнес-центр, неизвестный сообщил о минировании - ФОТО

В настоящий момент полиция проводит эвакуацию посетителей и персонал бизнес-центра. Как сообщает на своей страничке в Facebook сооснователь одной из компаний, которая занимает помещения в бизнес-центре, информация о минировании поступила десять минут назад.

По всей видимости, речь идет об анонимном звонке, однако идет эвакуация всех посетителей и арендаторов, в том числе и резидентов Creative Quarter", - пояснил он.

В свою очередь пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага подтвердила информацию об анонимном звонке. Она также заверила, что сейчас полиция проверяет звонок, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 ноября неизвестный сообщил о минировании станции столичного метрополитена "Крещатик" и "Дворец спорта". Полиция на момент проверка зарыла обе станции.


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