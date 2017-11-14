В полиции подтвердили, что виновников смертельной аварии в Киеве стал сотрудник МВД - ФОТО

На данный момент он задержан и будет находится под стражей до решения суда. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил начальник главного сервисного центра Министерства внутренних дел Владислав Криклий.

По его словам, произошло ужасное ДТП на пересечении улиц Стеценко и Туполева. Найда вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате погиб пассажир Mitsubishi Spacestar. Сейчас проводят медосвидетельствование виновника аварии, - написал Криклий, добавив, что гарантирует - виновник понесет полную ответственность в соответствии с законодательством.

В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей страничке в Facebook отметил, что Найда задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанный будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшее меру пресечения.

По последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя, хотя на месте происшествия он отказался проходить тест, - отметил Шкиряк, добавив, что согласно этой статьи ему грозит восемь лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в результате столкновения двух автомобилей на улице Стеценко один человек погиб, еще один был травмирован.