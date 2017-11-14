11:44 14.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на улице нашли умершего мужчину

В Днепровском районе столицы сегодня утром, 14 ноября, посреди улиц обнаружили тело мужчины. При осмотре тела видимых повреждений не обнаружено.

В Киеве на улице нашли умершего мужчину

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на проспекте Соборности, обнаружен труп мужчины. На место происшествия прибыла "скорая", полиция и следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, вокруг тела метла, ведро, пакеты. Возможно, умерший был дворником. Документов подтверждающих личность погибшего нет. Сейчас правоохранители и медработники проводят все необходимые меры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на одном из дворов Святошинского района обнаружен труп без головы, котолрый пролежал около недели.. Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы. В то же время сотрудники полиции выяснили, что тело мужчины пролежало там примерно неделю.


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