В Киеве на улице нашли умершего мужчину

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на проспекте Соборности, обнаружен труп мужчины. На место происшествия прибыла "скорая", полиция и следственно-оперативная группа.

По словам очевидцев, вокруг тела метла, ведро, пакеты. Возможно, умерший был дворником. Документов подтверждающих личность погибшего нет. Сейчас правоохранители и медработники проводят все необходимые меры.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице на одном из дворов Святошинского района обнаружен труп без головы, котолрый пролежал около недели.. Отметим, что тело мужчины без головы обнаружили работники теплосетей во дворе, где ведутся ремонтные работы. В то же время сотрудники полиции выяснили, что тело мужчины пролежало там примерно неделю.