Охранники столичного супермаркета довели двух школьниц до слез и истерики

Об этом сообщил юрист Маси Найем на своей странице в Facebook. Согласно его словам, охранники начали несовершеннолетним угрожать, после чего пятнадцатилетние девочки очень сильно растерялись. Так, воспользовавшись ситуацией они оправили подозреваемых в закрытое помещение.

"По дороге дочь нашего клиента сказала, что она еще школьница. В следствии чего получила еще ряд угроз, что теперь она вылетит со школы с волчьим билетом", - пишет Найем.

Также он добавил, что полицию охрана не вызывала и родителям не звонили.

"Девчонки достали все содержимое сумочек и карманов. Никакой пилочки среди их вещей не оказалось, что охранников не устраивало. Поэтому один из них самовольно залез руками в сумку дочери нашего клиента, а другой в карман ее подруги. После этого от девочек стали требовать, чтоб они рассказали, куда дели пилочку. Это длилось минут пятнадцать. После этого их отпустили", - рассказал Маси.

Так, когда девочки вышли на свободу сразу же позвонили своим родителям. В свою очередь, те после звонка дочек поехали по месту происшествия, по пути вызвав полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность только одного из охранников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице произошло сильнейшие возгорание в торговом центре "SkyMall", в результате чего загорелось складское помещение и парковка. Также горел супермаркет "Ашан".