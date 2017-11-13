13:53 13.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом

В столице в сравнении с предыдущей неделей фиксируют рост заболеваемости гриппом на 2%.

В столице наблюдается рост заболеваемости гриппом

Так, за 45-ю неделю эпидемиологического сезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом, а также ОРВИ составил 567,4. Сейчас данный показатель - ниже эпидемиологического порога на 12,2%. Такие данные распространил замглавы КГГА - Николай Поворозник.

Согласно его словам - за 45-ую неделю в городе зарегистрировано 16 600 заболевших гриппом и ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей фиксируют рост заболеваемости на два процента. Таким образом – уже наблюдается незначительный рост заболеваемости – в основном за счет именно детского населения.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболело около 156-ти тысяч человек.


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