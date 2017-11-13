В столичном супермаркете на полках с товаром замечены мыши

Так, мышь была замечена людьми на коробках с печеньем. Такую информацию на странице в социальной сети Facebook распространил сайт ДТП.kiev.ua. Согласно сообщению – мышь была замечена недавно на печенье в ЭКО маркете, который расположен на ул. Радунская, 40я – говорится в заметке к представленному фото.

Известно также, что ранее в пачке чипсов "Каждый день", которые были куплены в одном из супермаркетов Львова, детьми была обнаружена мертвая мышь.

Как сообщал УРА-Информ, ранее украинцы выразили свое возмущение в связи с фото в супермаркете "Фуршет", на котором видно, как сотрудник стоит ногами прямо на куске сыра.