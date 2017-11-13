В Киеве столкнулись две иномарки, один человек погиб

В результате аварии погиб пассажир одной из них. Еще один человек получил травмы. При этом, по предварительным данным за рулем был чиновник МРЕО и за ним была погоня.

Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Стеценко около семи часов вечера. Тут пьяные водитель Mazda врезался в Mitsubishi.

Погиб пассажир Mitsubishi 1955 года рождения. Его тело сейчас полиция извлекает с помощью гидроинструментов. Водителя этой же машины скорая помощь увезла в больницу.

При этом водитель Mazda сбросил удостоверение и оказал сопротивление. Полиция надела на него наручники, - рассказали очевидцы. В свою очередь в столичной полиции подтвердили информацию о ДТП, а также отметили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Другие подробности правоохранители пока не сообщают.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 9 ноября, Киеве в аварии пострадала женщина. В Соломенком районе ее сбила машина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошла на пересечение улиц Гарматная и Борщаговская.