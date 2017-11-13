В Киеве поймали мужчину, обворовавшего церковь - ФОТО

Примечательно, что злоумышленник скрывался от полиции больше недели. Он был задержан за кражу в супермаркете, потом выяснилось что он находиться в розыске.

На месте происшествия правоохранители установили, что злоумышленники попали в помещение, сломав раму окна. Из церкви они забрали аудиосистему, микроволновую печь и 15 л вина.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Киевской области, 1981 года рождения. Задержанный сознался в содеянном. По его словам, похищенную технику планировал перепродать.

Полицейские установили, что правонарушитель ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков.В отношении мужчины расследуется сразу два уголовных производства. Злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ровно грабитель в школе номер четыре отобрал мобильные телефоны, а также деньги у первоклассников. Согласно этой информации – родители школьников по факту ограбления вызвали полицию, которая вскоре грабителя задержала. По словам полицейских – утром этот мужчина также украл сигареты из местного магазина, а также мобильный телефон он украл в гостинице.