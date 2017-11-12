13:23 12.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киевской области горел цех по производству пеллет

В поселке Макаров Киевской области произошел пожар в цехе по производству пеллет. Об этом передает ГСЧС.

В Киевской области горел цех по производству пеллет

Согласно информации источника, в ведомство пожарной службы около полуночи поступило сообщение о пожаре на улице Василия Стуса в пгт Макаров. Как выяснилось, загорелось одноэтажное здание на площади 4000 метров квадратных. На место происшествия прибыло восемь единиц техники и 33 человека личного состава. Пожарище удалось локализировать около трех часов ночи, а сам огонь погасили ближе к шести утра.

Сотрудники службы покамест точно не называют причин возникновения пожара, вероятной причиной могут быть неполадки внутри системы освещения или работы одной из электросетей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице произошло сильнейшие возгорание в торговом центре "SkyMall", в результате чего загорелось складское помещение и парковка. 


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