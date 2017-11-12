В Киеве стартовала кампания по проверке маршрутчиков

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Такие меры ведомство вынуждено было принять в связи с участившимися авариями на столичных дорогах, а последнее ДТП около Героев Днепра показало, что техническое состояние столичных пассажирских авто необходимо проверить. Первые дни проверок оказались насыщенными и продуктивными. За выявленные нарушения на перевозчиков были составлены акты, говорится в сообщении.

В результате выходной ревизии было проверено маршрутные такси по маршрутам № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 и 194. Нелегальных перевозчиков наказывали, на водителей накладывали штрафные санкции или просто увольняли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Виталий Кличко пообещал заменить в Киеве маршрутки доступным общественным транспортом.