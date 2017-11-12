В Киеве полиция задержала автомобиль со взрывчаткой - ФОТО

При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию. Как сообщает пресс-служба столичной полиции, автомобиль был обнаружен на парковке торгового центра в Дарницком районе.

Сотрудники полиции особого назначения заметили подозрительный "Volkswagen". В салоне автомобиля находились два человека. Полицейские решили проверить машину и обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 килограммов и десять электродетонаторов.

Сейчас с молодыми людьми общаются следователи и сотрудники СБУ. Скорее всего у них есть сообщники.

Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе, добавив, что начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко распорядится перевести все патрульные наряды в повышенную готовность, а, следовательно, усиленно будут патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на площади Конституции возле Верховной Рады завершился " Марш возмущенных". Он был организован "Движением Новых сил". Люди под парламентом требовали принятия закона об импичменте и создание антикоррупционного суда.