В Киеве дороги начали посыпать солью - ФОТО

Из-за мокрого снега с дождем и понижения температуры улицы начали обрабатывать соляной смесью. Как сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев, специалисты-дорожники работают в круглосуточном режиме.

Сотрудник компании отслеживают изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций, установленных на въездах в столицу. Сейчас на киевских дорогах работает 65 единиц специальной техники, которая обрабатывает дорожное покрытие соляной смесью, – заверил он, добавив, что техника будет дежурить круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине 12 ноября объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.