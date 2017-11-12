21:55 12.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве дороги начали посыпать солью - ФОТО

В Киеве в воскресенье, 12 ноября, выпал первый снег.

В Киеве дороги начали посыпать солью - ФОТО

Из-за мокрого снега с дождем и понижения температуры улицы начали обрабатывать соляной смесью. Как сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев, специалисты-дорожники работают в круглосуточном режиме.

Сотрудник компании отслеживают изменения погодных условий с помощью метеорадара и метеостанций, установленных на въездах в столицу. Сейчас на киевских дорогах работает 65 единиц специальной техники, которая обрабатывает дорожное покрытие соляной смесью, – заверил он, добавив, что техника будет дежурить круглосуточно, чтобы оперативно реагировать на изменение погодных условий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине 12 ноября объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.


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