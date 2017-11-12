17:21 12.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Марш возмущенных" двинулся к зданию правительства, - ФОТО

В Киеве на Михайловской площади начался "Марш возмущенных". Об этом передает "112-Украина".

Сообщается, что митингующие постепенно стали двигаться в сторону здание Верховной Рады, администрации президента и Кабинета министров Украины. Требования демонстрантов не изменились, активисты требуют принять закон об импичменте и создать антикоррупционный суд. Участники марша хотят еще раз напомнить властям, что их требования ничуть не изменились, и что эти меры уже давно необходимо было принять.

На баннерах активистов написаны различные лозунги и кричалки, в частности: "Геть бариг із влади", "Корупція вбиває", "Слава Україні-героям слава", "Імпічмент".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что в палаточном городке под зданием украинского парламента остается около 50 человек.


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