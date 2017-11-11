11:54 11.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина набросился на предпринимателя с молотком

Сегодня, в Киеве неизвестный мужчина с молотком набросился на руководителя одного из публичных акционерных обществ. Об этом сообщает на своей странице в Facebook полиция Киева.

В столице мужчина набросился на предпринимателя с молотком

Согласно информации правоохранителей, нападение было совершено на улице Саксаганского в Печерском районе. Предприниматель подвергся атаке со стороны неизвестного в момент, когда тот выходил их здания и направлялся к своей машине. Мужчине несколько раз получил строительным предметом по телу, но его водитель успел выстрелить в нападавшего из травматического пистолета по ногам. 

Преступника задержали, это - житель Херсонской области, 1989 года рождения. Мотивы инцидента покамест неизвестны. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из киевских улиц, неизвестный мужчина ночью напал на пару, которая возвращалась домой.


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