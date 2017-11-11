В столице мужчина набросился на предпринимателя с молотком

Согласно информации правоохранителей, нападение было совершено на улице Саксаганского в Печерском районе. Предприниматель подвергся атаке со стороны неизвестного в момент, когда тот выходил их здания и направлялся к своей машине. Мужчине несколько раз получил строительным предметом по телу, но его водитель успел выстрелить в нападавшего из травматического пистолета по ногам.

Преступника задержали, это - житель Херсонской области, 1989 года рождения. Мотивы инцидента покамест неизвестны. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из киевских улиц, неизвестный мужчина ночью напал на пару, которая возвращалась домой.