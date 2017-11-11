В Киеве ограничат проезд на нескольких мостах

Сообщается, что по состоянии на 11 и 12 ноября месяца 2017 года некоторые участки дороги в направлении Московского и Южного мостов будут перекрыты.

Таким образом движении будет перекрыто в направлении:

- по эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- по Южному мостовому переходу в направлении движения с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- по Московскому мосту через реку Днепр в первой и второй полосе движения в направлении станции метро "Петровка"

На этих участках дороги будет проводиться очередной ремонт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее " Киевавтодор" отчитался о ремонте дорог в столице, отремонтировано было 200 км дорожных путей.