07:00 11.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ограничат проезд на нескольких мостах

В украинской столице временно перекроют часть проезда на Московском и Южном мостах. Об этом передает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В Киеве ограничат проезд на нескольких мостах

Сообщается, что по состоянии на 11 и 12 ноября месяца 2017 года некоторые участки дороги в направлении Московского и Южного мостов будут перекрыты. 

Таким образом движении будет перекрыто в направлении:

- по эстакаде Южного мостового перехода в направлении движения с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- по Южному мостовому переходу в направлении движения с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;

- по Московскому мосту через реку Днепр  в первой и второй полосе движения в направлении станции метро "Петровка"

На этих участках дороги будет проводиться очередной ремонт.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее " Киевавтодор" отчитался о ремонте дорог в столице, отремонтировано было 200 км дорожных путей.


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