00:45 11.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве к показу представят научно-исследовательский

В украинской столице Посольством Франции в Украине и Французским культурным центром будет организована демонстрация исследовательского фильма о красотах Антарктики.

В Киеве к показу представят научно-исследовательский

Об этом передает пресс-служба МОН.

Сообщается, что на показ могут прийти все желающие, которых может заинтересовать данная научная тематика. На экране покажут три фильма, посвященных исследованиям ледяного континента Украиной и Францией. На встрече будут присутствовать реальные исследователи региона Антарктики с которыми можно будет побеседовать за чашкой чая после просмотра лента, а также задать несколько вопросов по поводу экспедиции.

Место проведения: Библиотека Французского института в Украине (г. Киев, ул. Гончара, 84), сам показ состоится в семь вечера. Примечательно, что на показе будут присутствовать Дмитрий Чеберкус, представитель правительства Украины при Секретариате Договора об Антарктике, Ив Френо, директор французского полярного института Поль-Эмиль Виктор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  NASA показало фото гигантского треснувшего айсберга.


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