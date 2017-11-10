В Киеве несколько тысяч жителей остались без отопления

В результате несколько десятках домов в Деснянском районе, население которого составляет около 90 тысяч человек, осталось без отопления. Как сообщают местные жители в социальной сети, на Лесном проспекте в домах холодно.

При этом в аварийной службе пояснили, что отключение связано с порывом на водопроводе. При этом там не указывают, когда будет ликвидирована авария.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киева в среду, 4 октября, на улице Большая Васильковская произошел прорыв трубы с горячим теплоносителем. Для ликвидации аварии "Киевэнерго" перекрыта часть центральной улицы столицы. В результате чего образовался огромный затор.