В Киеве машина сбила пешехода

В Соломенком районе ее сбила машина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошла на пересечение улиц Гарматная и Борщаговская.

По предварительным данным пострадавшая переходила улицу на пешеходном переходе, где на нее и наехала машина. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

На место аварии прибыли две бригады скорой помощи, два экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает все причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 10 ноября, на трассе Киев-Чоп иномарка попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Как сообщает оперативно-диспетчерская служба Макаровского района, трагедия произошла в селе Калиновка около трех часов ночи.