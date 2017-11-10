09:15 10.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве машина сбила пешехода

В четверг вечером, 9 ноября, Киеве в аварии пострадала женщина.

В Киеве машина сбила пешехода

В Соломенком районе ее сбила машина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошла на пересечение улиц Гарматная и Борщаговская.

По предварительным данным пострадавшая переходила улицу на пешеходном переходе, где на нее и наехала машина. О состоянии пострадавшего информации пока нет.

На место аварии прибыли две бригады скорой помощи, два экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Сейчас полиция устанавливает все причины ДТП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на пятницу, 10 ноября, на трассе Киев-Чоп иномарка попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Как сообщает оперативно-диспетчерская служба Макаровского района, трагедия произошла в селе Калиновка около трех часов ночи.


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