09:58 10.11.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100178667:labazovych
В Киеве горел супермаркет "Ашан" - ФОТО, ВИДЕО
Сегодня ночью в столице произошло сильнейшие возгорание в торговом центре "SkyMall", в результате чего загорелось складское помещение и парковка. Также горел супермаркет "Ашан".
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Как сообщили сотрудники ГСЧС, причиной пожара стало замыкание проводки в складском помещении магазина. Так, на место пожара прибыли четыре экипажа пожарных, бригада "скорой" и патрульная полиция. В частности, пожарным пришлось надевать кислородные маски для того, чтобы зайти в помещение.
К счастью, помощь медиков не понадобилось, так как в момент начала пожар, супермаркет и складское помещение уже были закрыты.
В то же время сотрудники правоохранительных органов добавили, из-за пожар эвакуировать никого не пришлось.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе неподконтрольного украинскому правительству поселка Опытное Донецкой области горел склад боеприпасов боевиков, в результате чего произошла детонация снарядов.
В Украине в сегодняшнюю ночь, второго ноября, зафиксировано рекордное количество погибших на пожарах. Жертвами огня стали восемь человек, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.