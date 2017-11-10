В Киеве горел супермаркет "Ашан" - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, причиной пожара стало замыкание проводки в складском помещении магазина. Так, на место пожара прибыли четыре экипажа пожарных, бригада "скорой" и патрульная полиция. В частности, пожарным пришлось надевать кислородные маски для того, чтобы зайти в помещение.

К счастью, помощь медиков не понадобилось, так как в момент начала пожар, супермаркет и складское помещение уже были закрыты.

В то же время сотрудники правоохранительных органов добавили, из-за пожар эвакуировать никого не пришлось.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в районе неподконтрольного украинскому правительству поселка Опытное Донецкой области горел склад боеприпасов боевиков, в результате чего произошла детонация снарядов.