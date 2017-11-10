15:25 10.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко обсудил схему достройки Подольско-Воскресенского моста

Виталий Кличко провел встречу с немецкими инженерами.

Кличко обсудил схему достройки Подольско-Воскресенского моста

Известно, что мэр столицы Виталий Кличко в рамках конференции министров транспорта Германии говорил с немецкими министрами про схему достройки столичного Подольско-Воскресенского моста. Такие данные распространила пресс-служба мэра.

Согласно его словам – на встрече говорили о том, что сейчас крайне быстро идет восстановление столичных автодорог. И имеется еще амбициозный проект – достройка городского Подольско-Воскресенского моста.  Коллеги из Германии в этом окажут помощь. Сейчас работают надо алгоритмом, который нужен, чтоб данный проект был успешно завершен.

Как сообщал УРА-Информ, Подольско-Воскресенский мост может быть достроен за 350 миллионов евро.


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