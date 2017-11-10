Киевляне перекрыли улицу из-за отсутствия отопления в квартирах

Протест начался сегодня, 10 ноября, примерно около девяти утра, проблема возникла из-за котельной, которую сначала ввели в эксплуатацию вместе с домами, а потом несколько раз перепродавали.

Из-за того что менялись собственники и пока не совсем понятно, кому этот объект принадлежит, и кто несет ответственность за тепло в домах. Участники акции утверждают, что "стандартные методы" борьбы за тепло не помогают. Как известно, официально отопительный сезон в Украине начался с 15 октября.

На месте уже работает полиция, которая разворачивает все автомобили, чтобы избежать пробок.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве в аварии пострадала женщина. В Соломенком районе ее сбила машина. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошла на пересечение улиц Гарматная и Борщаговская.