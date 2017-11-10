11:17 10.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Иностранец совершил убийство в столичном хостеле - ФОТО

Полиция задержала иностранца, который в столичном хостеле убил 31-летнего постояльца. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Иностранец совершил убийство в столичном хостеле - ФОТО

Убийство произошло на улице Саперно-Слободской в Голосеевском районе. На месте работники полиции обнаружили труп мужчины с ножевым ранением груди.

По предварительным данным, между потерпевшим и иностранцем из соседней комнаты возник бытовой конфликт, в разгар которого злоумышленник ударил ножом оппонента. Двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения.

После нанесения ножевого ранения злоумышленник с места происшествия скрылся.

Работники полиции установили, что 26-летний иностранец ранее имел проблемы с законом на территории своего государства за совершение ограбления. Кроме этого, злоумышленник сообщил следствию, что между ним и потерпевшим возник конфликт из-за того, что оппонент публично унижал его.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство УК. Теперь иностранцу грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины задержала человека, который подозревается в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. 


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