14:24 09.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице в государственную собственность возвращено помещение научного учреждения

В госсобственность в столице были возвращены помещения научного учреждения.

В столице в государственную собственность возвращено помещение научного учреждения

Речь – про научное учреждение, которое расположено на бул. Тараса Шевченко. Его стоимость – около шести миллионов гривен. Такие данные распространила пресс-служба ГПУ. Согласно данным – уже завершилась двухлетняя судебная тяжба относительно возвращения помещений в собственность страны. Речь – о здании на бул. Шевченко площадью 555 метров квадратных.

ГПУ еще в 2015 г. предъявила иск по поводу признания приказов Фонда госимущества недействительными – про аренду и продажу данных помещений.

Как сообщал УРА-Информ, в центре Киева был устранен пожар в одном из зданий.


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