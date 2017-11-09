В столице сегодня сильный туман и плохая видимость

В течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью и утром будет идти мелкий дождь. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

В результате сильных туманов - ухудшение дальности видимости до 500 м. Работники спецслужб предупреждают водителей и пешеходов, быть осторожными на дорогах и переходах.

Так, температура воздуха ночью 0-2 градуса тепла, днем 4-6 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 2-3 метра в секунду.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине существенно не изменится. В большинстве регионов дождей не предвидится. Только в Запорожской области днем ожидаются осадки. На остальной территории будет преимущественно сухая погода. Ветер восточный, 3-8 метром на секунду. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Температура воздуха днем составит 7-13 градусов тепла.