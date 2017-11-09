11:22 09.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице обнаружено самодельное взрывное устройство

Столичные правоохранители остановили авто, из которого выбросили гранату, а также самодельное взрывное устройство.

В столице обнаружено самодельное взрывное устройство

Так, из авто было выброшено устройство "Хацабка". Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции Киева. Согласно этим данным – при отработке Святошинского района в ходе спецоперации под названием “Оружие и взрывчатка” в 22:30 на Кольцевой автодороге группа полиции обратили внимание на “Шевроле”.

Из авто выбросили что-то на улицу. Выяснилось, что выброшены были гранаты. Правоохранители в итоге остановили “Шевроле” с 43-летним водителем и пассажирами, 1987 и 1974 г.р.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. мужчина взорвал гранату под Киевом.


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