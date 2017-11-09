В мэрию Киева ворвалась толпа протестующих

В Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около 100 протестующих с требованием возобновить строительство, передают украинские СМИ.

Примечательно, что люди вложили средства в строительство дома, однако компания заморозила стройку. Сообщается, что жилье, в которое люди вложили средства, заморожено уже более двух лет.

При этом не уточняется, о какой именно стройке и компании идет речь.

Сейчас люди находятся на первом этаже мэрии и ожидают, когда к ним выйдут представители городской власти.

Как сообщалось ранее в "УРА-информ", учителя школ провели акцию протеста у здания Кабинета министров Украины с требованием не допустить урезания объемов финансирования в 2018 году оплаты труда педагогов. Активисты зачитывали со сцены требования учителей под одобрительные крики и звон колокольчиков, которые используются в школах на первый и последний звонок.