В Киеве ресторан забросали дымовыми шашками

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Так, около 23:00, восьмого ноября, в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что около 50 человек ворвались в помещение ресторана, кинули "дымовухи" и подожгли файеры.

По указанному адресу выехала патрульная полиция, сотрудники управления полиции охраны и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. На момент прибытия правоохранителей злоумышленники скрылись.

Полиция задокументировала событие и опросила свидетелей. В результате инцидента никто из персонала и посетителей не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого правонарушения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве неизвестные ворвались в ресторан "Сушия" и открыли огонь по одному из посетителей. Двое мужчин кавказкой внешности, ворвались в заведение и начали стрелять в посетителя. Затем они сбежали из ресторана в неизвестном направлении.