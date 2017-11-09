В "Борисполе" задержали торговца людьми

Так, в аэропорту "Борисполь" полицейские провел задержание торговца людьми, который занимался переправлением украинок в ОАЭ – ради дальнейшей их сексуальной эксплуатации. Такие данные распространила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно данным – в Борисполе недавно был задержан торговец людьми – когда он предпринял попытку переправить четырех украинок в Эмираты – город Дубай. Согласно имеющимся данным – столичная прокуратура вместе с правоохранителями в аэропорту задержала 32-летнего азербайджанца, который пробовал переправить девушек от 20-ти до 25-ти лет.

Как сообщал УРА-Информ, в аэропорту " Борисполь" была задержана банда вымогателей.