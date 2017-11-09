16:42 09.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100178624:mysnichenko

Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за угрозы взрыва

В столице по причине возникшей угрозы взрыва была срочно закрыта станция метрополитена Дворец спорта.

Станцию метро

Выяснилось, что данная станция столичного метрополитена была закрыта на вход, а также выход.  Таким образом, на данный момент с целью проверки  "Дворец спорта", а также пересадочная была закрыты с целью проверки – сказано в сообщении сотрудников столичного метрополитена в социальной сети Facebook. Также в сообщении добавили, что станция была срочно закрыта, потому что поступил "анонимный звонок о минировании".

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице людей эвакуировали с ж/д вокзала – по причине поступившего сообщения про минирование вокзала.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив