Станцию метро "Дворец спорта" закрыли из-за угрозы взрыва

Выяснилось, что данная станция столичного метрополитена была закрыта на вход, а также выход. Таким образом, на данный момент с целью проверки "Дворец спорта", а также пересадочная была закрыты с целью проверки – сказано в сообщении сотрудников столичного метрополитена в социальной сети Facebook. Также в сообщении добавили, что станция была срочно закрыта, потому что поступил "анонимный звонок о минировании".

Как сообщал УРА-Информ, в октябре в столице людей эвакуировали с ж/д вокзала – по причине поступившего сообщения про минирование вокзала.