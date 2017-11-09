На столичном Южном мосту в четверг будет ограничено движение

Такие меры будут приняты в связи с ремонтом дороги. Как сообщает Киевская городская государственная администрация, начиная с 11 часов утра и до шести часов вечера движение транспорта по Южному мостовому переходу в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе будет частично ограничено в первой полосе.

В связи с чем "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева с 29 ноября по 31 января частично ограничат движение транспорта в связи с новогодне-рождественскими праздниками. Так, с 29 ноября 2017 года по 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади.