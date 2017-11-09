Киевский ВДНХ на месяц превратят в парк зимних развлечений - ФОТО

Об этом стало известно из пресс-службы Экспоцентра (ВДНХ).

Как отмечается, в нем будут объединены более 20 развлекательных праздничных локаций для детей и взрослых. В частности, все посетители смогут насладится катком, резиденцией Деда Мороза, волшебными шоу-программами, а также новогодней ярмаркой и сказочным музеем.

Кроме того, создавать новогоднее настроение планируют с помощью километров сияющих гирлянд, праздничной новогодней и рождественской музыки, аниматоров и карпатской ели, которую вскоре доставят на ВДНХ из специального карпатского лесничества города Надворная Ивано-Франковской области.

Также в пресс-службе отмечается, что для полного комфорта посетителей все расчеты на территории парка будут проводиться с помощью банковских карт.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании создали необычные елочные игрушки, которые можно использовать в качестве своеобразных рюмок для алкоголя. В частности, это такие стеклянные шары с небольшим объемом для напитков. Такая прекрасная идея действительно может стать игрушками для новогодней елки.