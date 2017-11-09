10:39 09.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100178566:labazovych

Киевский ВДНХ на месяц превратят в парк зимних развлечений - ФОТО

С 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в Киеве на ВДНХ будет работать парк зимних развлечений "Зимова Країна на ВДНГ". 

Киевский ВДНХ на месяц превратят в парк зимних развлечений - ФОТО

Об этом стало известно из пресс-службы Экспоцентра (ВДНХ).

Как отмечается, в нем будут объединены более 20 развлекательных праздничных локаций для детей и взрослых. В частности, все посетители смогут насладится катком, резиденцией Деда Мороза, волшебными шоу-программами, а также новогодней ярмаркой и сказочным музеем.

Кроме того, создавать новогоднее настроение планируют с помощью километров сияющих гирлянд, праздничной новогодней и рождественской музыки, аниматоров и карпатской ели, которую вскоре доставят на ВДНХ из специального карпатского лесничества города Надворная Ивано-Франковской области.

Также в пресс-службе отмечается, что для полного комфорта посетителей все расчеты на территории парка будут проводиться с помощью банковских карт. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Великобритании создали необычные елочные игрушки, которые можно использовать в качестве своеобразных рюмок для алкоголя. В частности, это такие стеклянные шары с небольшим объемом для напитков. Такая прекрасная идея действительно может стать игрушками для новогодней елки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив