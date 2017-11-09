Активисты разбили в здании Киеврады стекла и забросали охрану бутылками - ВИДЕО

Затем люди бросились на охрану с пластиковыми бутылками. Как сообщают пресс-служба Киеврады, на данный момент в акции участвуют около ста человек.

Активисты требуют выделения земельного участка под кооператив на Троещине. Среди протестующих были люди, которые вложились в строительство, но оно уже больше двух лет "заморожено".

При этом по данным СМИ, в результате конфликта пострадал один человек.

На данный момент митингующие уже покинули здание. Однако двое активистов были приглашены в сессионный зал, и их требования были включены в повестку дня. Данные о пострадавших уточняются, - сообщили в пресс-службе.

Напомни, как сообщал УРА-Информ, в Киевскую городскую государственную администрацию ворвалось около ста протестующих с требованием возобновить строительство.