13:48 09.11.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100178598:Polishuk
Активисты разбили в здании Киеврады стекла и забросали охрану бутылками - ВИДЕО
В здании Киевской городской рады, куда в четверг, 9 ноября, ворвалась толпа протестующих, на первом этаже неизвестные разбили стекла в колонном зале.
Затем люди бросились на охрану с пластиковыми бутылками. Как сообщают пресс-служба Киеврады, на данный момент в акции участвуют около ста человек.
Активисты требуют выделения земельного участка под кооператив на Троещине. Среди протестующих были люди, которые вложились в строительство, но оно уже больше двух лет "заморожено".
При этом по данным СМИ, в результате конфликта пострадал один человек.
На данный момент митингующие уже покинули здание. Однако двое активистов были приглашены в сессионный зал, и их требования были включены в повестку дня. Данные о пострадавших уточняются, - сообщили в пресс-службе.
Комиссия Киевской городской рады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей рекомендует киевским депутатам объявить 2017 Годом Украинской революции и Украинской повстанческой армии.