В центре Киева потушили пожар в здании - ФОТО

Об этом говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, сейчас все причины возникновения пожара выясняются. Известно только то, что возгорание произошло на 1-м этаже в ресторане - на кухне в вентиляционной системе, с последующим распространением пламени на верхние этажи дома.





Благодаря оперативной работе пожарных, пожар удалось в 13:22 локализовать на площади 700 кв. м и в 14:20 - ликвидировать. В данный момент продолжаются работы по ликвидации.

"Подразделениями ГСЧС выведены на безопасное расстояние 64 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течение суток зафиксировано 116 пожаров. К примеру, в жилом секторе за сутки замечено 63 возгорания, а также еще три пожара было на производстве. Еще 16 возгораний замечено в транспорте.