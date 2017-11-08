В Киеве в среду ограничат движение на Московском мосту

Это связано с ремонтом дорожного покрытия. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на информацию Коммунальной корпорации "Киевавтодор", начиная с 11 часов утра и до четырех часов дня в первой полосе проезд будет ограничен.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева с 29 ноября по 31 января частично ограничат движение транспорта в связи с новогодне-рождественскими праздниками. Так, с 29 ноября 2017 года по 31 января 2018 будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади.