В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды - ФОТО

Об этом всем рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, сам город совместно с Министерством культуры и Институтом национальной памяти собирает памятники тоталитаризма в музее под открытым небом. Так, первым экспонатом будет киевский памятник Николаю Щорсу.

Примечательно, что по памятнику уже разработаны проекты демонтажа и монтажа на территории Музея.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушений вандалами. Отмечается, что чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому в Киеве.