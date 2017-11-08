04:00 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды - ФОТО

В столице Украины появилась визуализация части экспозиции будущего Музея монументальной пропаганды СССР, а также план его размещения на ВДНХ.

В Киеве показали экспозицию будущего музея пропаганды - ФОТО

Об этом всем рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, сам город совместно с Министерством культуры и Институтом национальной памяти собирает памятники тоталитаризма в музее под открытым небом. Так, первым экспонатом будет киевский памятник Николаю Щорсу.

Примечательно, что по памятнику уже разработаны проекты демонтажа и монтажа на территории Музея.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скульптуры ставшие визитной карточкой города, все чаще страдают от разрушений вандалами. Отмечается, что чаще всего от вандализма страдают сказочные персонажи Пейзажной аллеи, памятник Пионтковскому в Киеве.


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