08:32 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве поезд насмерть сбил девушку

В Киеве в ночь на среду, 8 ноября, произошла авария со смертельным исходом.

В Киеве поезд насмерть сбил девушку

На столичном проспекте Науки поезд сбил девушку, которая пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме. Как сообщают на своих страницах в Facebook очевидцы, удар поезда пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью.

Девушка скончалась до приезда машины скорой помощи. Сейчас полиция и следственно-оперативная группа устанавливают причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киеве во вторник, 7 ноября, произошла масштабная авария. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их количество сейчас устанавливается. Как сообщают очевидцы, на Днепропетровском шоссе столкнулись Таврия, Audi и мусоровоз. Машины получили сильные механические повреждения.


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