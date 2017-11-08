В Киеве поезд насмерть сбил девушку

На столичном проспекте Науки поезд сбил девушку, которая пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме. Как сообщают на своих страницах в Facebook очевидцы, удар поезда пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью.

Девушка скончалась до приезда машины скорой помощи. Сейчас полиция и следственно-оперативная группа устанавливают причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киеве во вторник, 7 ноября, произошла масштабная авария. В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавшие. Их количество сейчас устанавливается. Как сообщают очевидцы, на Днепропетровском шоссе столкнулись Таврия, Audi и мусоровоз. Машины получили сильные механические повреждения.