На Владимирской загорелся дом

Такая информация уже была распространена dtp.kiev.ua. Согласно этим данным – чрезвычайное происшествие произошло на улице Владимирская сегодня – восьмого ноября. Известно, что возникло возгорание здания.

Из данного дома вскоре эвакуировали всех граждан. Более подробные данные о пожаре и о количестве пострадавших пока что уточняется. На место отправились сразу четыре бригады бойцов ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее взорвался, а также сгорел автомобиль. Это случилось в Соломенском районе – на ул. Кудряшова. Сгорело припаркованное авто марки "Ауди".