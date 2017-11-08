11:37 08.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Владимирской загорелся дом

В столице на улице Владимирской восьмого ноября произошло возгорание дома. 

На Владимирской загорелся дом

Такая информация уже была распространена dtp.kiev.ua. Согласно этим данным – чрезвычайное происшествие произошло на улице Владимирская сегодня – восьмого ноября. Известно, что возникло возгорание здания.

Из данного дома вскоре эвакуировали всех граждан. Более подробные данные о пожаре и о количестве пострадавших пока что уточняется. На место отправились сразу четыре бригады бойцов ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее взорвался, а также сгорел автомобиль. Это случилось в Соломенском районе – на ул. Кудряшова. Сгорело припаркованное авто марки "Ауди".


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