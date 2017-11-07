В центре столицы правоохранители усилили меры безопасности

Так, за порядком будут следить 2000 полицейских, а также силовиков Нацгвардии страны. Об этом данные распространила пресс-служба столичной полиции. Согласно сообщению – с учетом оперативной ситуации число полицейских может быть изменено.

Правоохранители уже попросили людей соблюдать законодательство, а также не нарушать порядок и оказывать полицейским помощь в поддержании порядка.

Как сообщал УРА-Информ, около 500 активистов уже собралось под зданием украинского парламента – утром седьмого ноября.